Kocaeli Üniversitesi öğrencisi feci kazada hayatını kaybetti

Malatya’nın Darende ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi olay yerinde, 2 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı diğer 5 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
FECİ KAZA
Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Nadir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan C.A. (48) yönetimindeki 06 DTB 449 plakalı otomobil karşı şeride geçerek B.Y. (25) idaresindeki 44 DZ 542 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden Batuhan Yılkınç olay yerinde hayatını kaybederken, M.T.B. (20), Hacer Bozkurt (42), H.T.B. (16), C.A. (11), G.A. (46), R.A. (19) ve C.A. (48) yaralandı.
ANNE KIZ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Meryem Tuana Bozkurt (20) ile Hacer Bozkurt (42) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü C.A.’nın gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KOÜ ÖĞRENCİSİYDİ
Kazada hayatını kaybeden Meryem Tuana Bozkurt’un ise Kocaeli Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.