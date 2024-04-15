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Kocaeli Üniversitesi öğrencisi feci kazada hayatını kaybetti

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Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Meryem Tuana Bozkurt Malatya’da geçirdiği feci kazada hayatını kaybetti.

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi feci kazada hayatını kaybetti mask
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Malatya’nın Darende ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi olay yerinde, 2 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı diğer 5 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

FECİ KAZA

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Nadir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan C.A. (48) yönetimindeki 06 DTB 449 plakalı otomobil karşı şeride geçerek B.Y. (25) idaresindeki 44 DZ 542 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden Batuhan Yılkınç olay yerinde hayatını kaybederken, M.T.B. (20), Hacer Bozkurt (42), H.T.B. (16), C.A. (11), G.A. (46), R.A. (19) ve C.A. (48) yaralandı.

ANNE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Meryem Tuana Bozkurt (20) ile Hacer Bozkurt (42) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü C.A.’nın gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOÜ ÖĞRENCİSİYDİ

Kazada hayatını kaybeden Meryem Tuana Bozkurt’un ise Kocaeli Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, araç, sevk, polis

15 Nis 2024 - 19:59 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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