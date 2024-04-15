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15 Nis 2024 - 21:14- Spor G:

Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu

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Kocaelispor’un ligde üçüncülük için çekiştiği Sakaryaspor, Erzurum deplasmanında puan kaybetti.

Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu mask
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Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından ligde üçüncü Çorum FK 52 puan, dördüncü Kocaelispor 52 puan beşinci Sakaryaspor 51 puanla sıralandı.  

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Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu1. Eyüpspor
30222670274368
30186651193260
Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu3. Çorum Belediyespor
30157850311952
Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu4. Kocaelispor
30157845341152
Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu5. Sakaryaspor
30149743301351
Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu6. Bodrumspor
29139736191748
Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu7. Bandırmaspor
301210845261946
Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu8. Boluspor
30137102832-446
Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu9. Gençlerbirliği
30111183530544
Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu10. BB Erzurumspor
30111182825341
Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu11. Keçiörengücü
3099122736-936
Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu12. Şanlıurfaspor
30810122731-434
Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu13. Ümraniyespor
3097143342-934
Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu14. Manisa BBSK
30712113637-133
Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu15. Tuzlaspor
3088143145-1432
Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu16. Adanaspor
2994162341-1831
Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu17. Altay
3053221468-5415
Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu18. Giresunspor
3024241362-497

Biten Maçlar 

12.04.2024 20:00Manisa BBSK - Eyüpspor2 - 2
13.04.2024 13:30Keçiörengücü - Gençlerbirliği2 - 1
13.04.2024 16:00Boluspor - Ümraniyespor1 - 0
13.04.2024 19:00Altay - Çorum Belediyespor1 - 3
14.04.2024 13:30Tuzlaspor - Göztepe1 - 1
14.04.2024 16:00Şanlıurfaspor - Bandırmaspor1 - 1
14.04.2024 19:00Kocaelispor - Giresunspor2 - 0
15.04.2024 17:00BB Erzurumspor - Sakaryaspor0 - 0
15.04.2024 20:00Adanaspor - Bodrumspor

Kaynak: İHA

# kocaelispor, göztepe

15 Nis 2024 - 21:14 Kocaeli- Spor --- Okunma

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