Sakaryaspor Erzurum’a puan kaybetti! İşte oluşan puan durumu

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından ligde üçüncü Çorum FK 52 puan, dördüncü Kocaelispor 52 puan beşinci Sakaryaspor 51 puanla sıralandı.
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
1. Eyüpspor
|30
|22
|2
|6
|70
|27
|43
|68
2. Göztepe
|30
|18
|6
|6
|51
|19
|32
|60
3. Çorum Belediyespor
|30
|15
|7
|8
|50
|31
|19
|52
4. Kocaelispor
|30
|15
|7
|8
|45
|34
|11
|52
5. Sakaryaspor
|30
|14
|9
|7
|43
|30
|13
|51
6. Bodrumspor
|29
|13
|9
|7
|36
|19
|17
|48
7. Bandırmaspor
|30
|12
|10
|8
|45
|26
|19
|46
8. Boluspor
|30
|13
|7
|10
|28
|32
|-4
|46
9. Gençlerbirliği
|30
|11
|11
|8
|35
|30
|5
|44
10. BB Erzurumspor
|30
|11
|11
|8
|28
|25
|3
|41
11. Keçiörengücü
|30
|9
|9
|12
|27
|36
|-9
|36
12. Şanlıurfaspor
|30
|8
|10
|12
|27
|31
|-4
|34
13. Ümraniyespor
|30
|9
|7
|14
|33
|42
|-9
|34
14. Manisa BBSK
|30
|7
|12
|11
|36
|37
|-1
|33
15. Tuzlaspor
|30
|8
|8
|14
|31
|45
|-14
|32
16. Adanaspor
|29
|9
|4
|16
|23
|41
|-18
|31
17. Altay
|30
|5
|3
|22
|14
|68
|-54
|15
18. Giresunspor
|30
|2
|4
|24
|13
|62
|-49
|7
Biten Maçlar
|12.04.2024 20:00
|Manisa BBSK - Eyüpspor
|2 - 2
|13.04.2024 13:30
|Keçiörengücü - Gençlerbirliği
|2 - 1
|13.04.2024 16:00
|Boluspor - Ümraniyespor
|1 - 0
|13.04.2024 19:00
|Altay - Çorum Belediyespor
|1 - 3
|14.04.2024 13:30
|Tuzlaspor - Göztepe
|1 - 1
|14.04.2024 16:00
|Şanlıurfaspor - Bandırmaspor
|1 - 1
|14.04.2024 19:00
|Kocaelispor - Giresunspor
|2 - 0
|15.04.2024 17:00
|BB Erzurumspor - Sakaryaspor
|0 - 0
|15.04.2024 20:00
|Adanaspor - Bodrumspor
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.