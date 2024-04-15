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Sürekli kaza olan sokağa kasis istiyorlar

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Derince 44 Evler Hastane yolu ile Albayrak Sokağın kesiştiği dört yol ağızında sık sık yaşanan maddi hasarlı kazalar nedeniyle vatandaşların şikayeti bitmiyor. Bayramın ikinci günü Albayrak Sokakta yaşanan kazasının ardından bölgedeki vatandaşlar isyan etti.

Sürekli kaza olan sokağa kasis istiyorlar mask
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Sokakta büyük madde hasarlı bir kazanın gerçekleştiğini söyleyen vatandaşlar, “Bu sokakta sık sık kaza oluyor. Belediyeden defalarca tümsek yapılmasını istedik ancak buna bir çare bulunmadı. Bu konuda artık belediyenin bir adım atmasını ve daha fazla insanın canı yanmadan kasis yapılmalı” dedi. Bazı mahalle sakinleri de yaşanan kazanın görüntülerini sosyal medyada paylaşarak sorumluların muhtar ve belediye olduğunu kaydetti. Vatandaşlar, kasis yapılmasını ve yolda güvenlik önleminin alınmasını istedi.

 

# sosyal

15 Nis 2024 - 21:35 Kocaeli/ Derince- Perde Arkası --- Okunma

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