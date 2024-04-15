Sürekli kaza olan sokağa kasis istiyorlar

Sokakta büyük madde hasarlı bir kazanın gerçekleştiğini söyleyen vatandaşlar, “Bu sokakta sık sık kaza oluyor. Belediyeden defalarca tümsek yapılmasını istedik ancak buna bir çare bulunmadı. Bu konuda artık belediyenin bir adım atmasını ve daha fazla insanın canı yanmadan kasis yapılmalı” dedi. Bazı mahalle sakinleri de yaşanan kazanın görüntülerini sosyal medyada paylaşarak sorumluların muhtar ve belediye olduğunu kaydetti. Vatandaşlar, kasis yapılmasını ve yolda güvenlik önleminin alınmasını istedi.