Sepetçi sakinlerinin talebi var

Büyükşehir tarafından istimlak edilen ve TOKİ’ye devredilen rezerv konut alanlarında evlerin yapılıp hak sahiplerine teslim edilmesine rağmen hala haklarını alamadıklarını belirten vatandaşlar sorunları şöyle dile getirdi:

BÜYÜKAKIN’A SESLENDİLER

-Sepetçiler bölgesinde eski belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu zamanında kamulaştırma başladı. O dönem konut alanı ilan edilen bölgede az bir miktar istimlak yapıldı ve paraları ödendi. Ancak daha sonra yapılan istimlaklerde araziye karşılık arazi verileceği söylendi ve anlaşmalar bunun üzerine yapıldı. Ancak bize bir arazi verilmezken aynı zamanda tarlalarımıza şerh konuldu. Bu şerhin konulması yüzünden bir çivi dahi çakamıyoruz. Ekip biçemiyoruz. Bu konuda çok mağduruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’dan yardım istiyoruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesi gerekiyor. Biz yerimize çivi çakamazken istimlak edilen yerlere evler yapıldı ve hak sahiplerine teslim edildi. Bizim mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.