Aldığı ayakkabıyı değiştiremedi hakarete uğradı

Bayram alışverişi yapan vatandaş Akça Cami Sokak’ta bulunan Shoe Pro adlı ayakkabıcıdan ayakkabı aldıklarını belirtti. Ayakkabıyı aldıklarında satıcının kendilerine eğer olmazsa değiştirebileceklerini söylediğini belirten vatandaş, “Ayakkabıyı eve götürüp denediğimizde olmadı. Bir gün sonra aynı yere gelip bir numara ufağı ile değiştirmek istedik. Ama 3 kişi bana hakaret ederek üzerime yürüdü. Neye uğradığımı şaşırdım. Elimden aldıkları ayakkabıyı kutusu ile caddeye fırlattılar. Hemen polis ve zabıtaya şikayette bulundum. Ama bu işportacı mantığı ile iş yapan yerlerin denetlenmesini ve gerekli cezai işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Bu konuda yetkili kurumların da elinden geleni yapmasını istiyorum” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.