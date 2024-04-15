Aldığı ayakkabıyı değiştiremedi hakarete uğradı

Bayram alışverişi yapan vatandaş Akça Cami Sokak’ta bulunan Shoe Pro adlı ayakkabıcıdan ayakkabı aldıklarını belirtti. Ayakkabıyı aldıklarında satıcının kendilerine eğer olmazsa değiştirebileceklerini söylediğini belirten vatandaş, “Ayakkabıyı eve götürüp denediğimizde olmadı. Bir gün sonra aynı yere gelip bir numara ufağı ile değiştirmek istedik. Ama 3 kişi bana hakaret ederek üzerime yürüdü. Neye uğradığımı şaşırdım. Elimden aldıkları ayakkabıyı kutusu ile caddeye fırlattılar. Hemen polis ve zabıtaya şikayette bulundum. Ama bu işportacı mantığı ile iş yapan yerlerin denetlenmesini ve gerekli cezai işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Bu konuda yetkili kurumların da elinden geleni yapmasını istiyorum” dedi.