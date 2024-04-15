Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

KOÜ’den kapatılan bölümler için açıklama

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Üniversitesi, üniversitede bazı bölümlerin kapatıldığı haberleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada YÖK kararı ile kapatılan bölümler açıklanırken, mevcut fakültelerin değil fakültelere bağlı bölümlerin ikinci öğretimlerinin kapatıldığı ifade edildi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
KOÜ’den kapatılan bölümler için açıklama mask
ABONE OL Google News Sayfamız

KOCAELİ ÜNIVERSITESI’NDEN RESMİ AÇIKLAMA


Kocaeli Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Kocaeli üniversitesinde bazı fakültelerin ve meslek yüksekokullarının kapatıldığı ile ilgili haberler ile ilgili yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada YÖK kararı ile kapatılan bölümlere yer verildi ve bu bölümlerin yer aldığı fakültelerin kapatılmadığı, yalnızca bölümlerin ikinci öğretimlerinin kapatıldığı vurgulandı.


Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İlimizdeki bazı basın kuruluşlarında yer alan Kocaeli Üniversitesi'nde fakültelerin ve meslek yüksekokullarının kapatıldığı ile ilgili bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.
Araştırma Üniversitesi yolunda emin adımlarla ilerleyen Kocaeli Üniversitesi bu kapsamda akademisyeninden öğrencisine çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir.

Türkiye’nin ihtiyaçları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile fakülteler değil fakültelere bağlı bölümlerin ikinci (Akşam) öğretimleri kapatılmıştır. İlgili fakülte ve meslek yüksekokullarımızda birinci öğretim eğitimleri devam etmektedir

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla kapatılan bölümler şunlardır:

İzmit Meslek Yüksekokulu:
İş Sağlığı ve Güvenliği İkinci Öğretim Programı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İkinci Öğretim Programı,

Siyasal Bilgiler Fakültesi,
İktisat İkinci Öğretim Programı,
Uluslararası İlişkiler İkinci Öğretim Programı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İkinci Öğretim Programı,

İşletme Fakültesi
İşletme İkinci Öğretim Programı”

# Kocaeli, Türkiye, İzmit

15 Nis 2024 - 22:46 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.694.576 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL