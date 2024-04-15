KOÜ’den kapatılan bölümler için açıklama

KOCAELİ ÜNIVERSITESI’NDEN RESMİ AÇIKLAMA



Kocaeli Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Kocaeli üniversitesinde bazı fakültelerin ve meslek yüksekokullarının kapatıldığı ile ilgili haberler ile ilgili yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada YÖK kararı ile kapatılan bölümlere yer verildi ve bu bölümlerin yer aldığı fakültelerin kapatılmadığı, yalnızca bölümlerin ikinci öğretimlerinin kapatıldığı vurgulandı.



Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İlimizdeki bazı basın kuruluşlarında yer alan Kocaeli Üniversitesi'nde fakültelerin ve meslek yüksekokullarının kapatıldığı ile ilgili bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Araştırma Üniversitesi yolunda emin adımlarla ilerleyen Kocaeli Üniversitesi bu kapsamda akademisyeninden öğrencisine çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir.

Türkiye’nin ihtiyaçları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile fakülteler değil fakültelere bağlı bölümlerin ikinci (Akşam) öğretimleri kapatılmıştır. İlgili fakülte ve meslek yüksekokullarımızda birinci öğretim eğitimleri devam etmektedir

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla kapatılan bölümler şunlardır:

İzmit Meslek Yüksekokulu:

İş Sağlığı ve Güvenliği İkinci Öğretim Programı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İkinci Öğretim Programı,

Siyasal Bilgiler Fakültesi,

İktisat İkinci Öğretim Programı,

Uluslararası İlişkiler İkinci Öğretim Programı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İkinci Öğretim Programı,

İşletme Fakültesi

İşletme İkinci Öğretim Programı”