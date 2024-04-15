Deniz Mahallesi’nde sıra temel kazılarında

İLK ETAP YAPILACAK

Derince Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için 15 Mart’ta yapılan ihalenin ardından yüklenici firma harekete geçerek proje alanında çalışmaya başladı. Yerinde dönüşümün örneği olan ve ilk etabı yapılacak Deniz Mahallesi’nin ihalesini alan Ayyıldız Gayrimenkul ve Artı Değer İnşaat, alanda şantiye kurulumunu tamamladı. Ramazan Bayramı’nın bitmesiyle önümüzdeki günlerde alanda temel çalışmaları için kazılar başlayacak. İhaleyi alan firmanın, 550 günde 239 daireyi tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmesi bekleniyor.

550 GÜNDE TAMAMLANACAK

Derince’de 10 yıldır gündemde olan ve önceki Belediye Başkanı Zeki Aygün döneminde süreci hızlandırılan Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ihale yapıldı ve yer teslimi gerçekleşti. Yer tesliminin ardından firma hızlıca çalışmalara başladı. Şantiye kurulum çalışmalarını bitiren firma alanda temel kazısı ve temel hafriyatına başlayacak. 550 günde tamamlanması hedeflenen tüm inşaat süreci sonunda 239 daire ve 39 dükkan hak sahiplerine verilecek.

İKİNCİ ETAP YAPILACAK MI?

Derince Belediye eski Başkanı Zeki Aygün döneminde ilk etap olarak planlanan 239 konutun ardından ikinci etabın da yapılması hedefleniyordu. Ancak yerel seçimde belediye yönetiminin değişmesi nedeniyle ikinci etap inşaatının yapılıp yapılmayacağı konusunda bölge sakinlerinin kaygıları var. Vatandaşlar, bu konuda yeni seçilen Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’nin kendilerini bilgilendirmesini istiyor.

ŞANTİYE KURULDU, İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞACAK

Depreme karşı dayanıksız olan eskimiş binaların yıkıldığı Derince Deniz Mahallesi’nde yerinde dönüşüm için şantiye kuruldu.