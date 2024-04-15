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Tuğla yüklü kamyon yan yattı

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Körfez Hacıosman Mahallesi Nihat Atsız Sokakta bir inşaata tuğla taşıyan kamyon yükünün ağırlığı ile virajı dönemeyince yan yatarak devrildi.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Tuğla yüklü kamyon yan yattı mask
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Alınan bilgi ve iddialara  göre Hacıosman Mahallesi'nde devam etmekte olan bir inşaata tuğla taşıyan A.Ç. yönetimindeki 03 AGE 636 plakalı kamyon Sokak girişinde dönüş yapmak isterken yükün ağırlığı nedeniyle dengesini kaybetti ve yan yattı.

Yan yatan kamyonun yaklaşık 50 ton tutan ağırlığındaki tuğlaları sokağa dağılırken girişte tamamen kapandı. Kaza yerine çağırılan vinç yan yatan kamyonu düzeltirken sağlam kalan tuğlalar da İnşaat çalışanları tarafından kurtarılarak başka araçlarla taşındı olay nedeniyle Sokak yaklaşık 6 saat trafiğe kapalı olarak kaldı polis kaza ile ilgili tutanakları tutarak gerekli incelemeleri yaptı. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

# polis

15 Nis 2024 - 23:10 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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