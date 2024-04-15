Tuğla yüklü kamyon yan yattı

Alınan bilgi ve iddialara göre Hacıosman Mahallesi'nde devam etmekte olan bir inşaata tuğla taşıyan A.Ç. yönetimindeki 03 AGE 636 plakalı kamyon Sokak girişinde dönüş yapmak isterken yükün ağırlığı nedeniyle dengesini kaybetti ve yan yattı.
Yan yatan kamyonun yaklaşık 50 ton tutan ağırlığındaki tuğlaları sokağa dağılırken girişte tamamen kapandı. Kaza yerine çağırılan vinç yan yatan kamyonu düzeltirken sağlam kalan tuğlalar da İnşaat çalışanları tarafından kurtarılarak başka araçlarla taşındı olay nedeniyle Sokak yaklaşık 6 saat trafiğe kapalı olarak kaldı polis kaza ile ilgili tutanakları tutarak gerekli incelemeleri yaptı. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.