Bolu Belediye Başkanı Özcan: “Afrika’dan gelen öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) Afrika’dan gelen öğrencilerin sayısında artış olduğunu ifade etti. BAİBÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörü olarak atanan Prof. Dr. İbrahim Kürtül’ün Karabük Üniversitesi’ndeki Afrika’dan gelen yabancı öğrenci sayısının artmasına sebep olduğunu iddia eden Özcan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile öğrencilerin getirilmesini organize ettiğini ileri sürdüğü İbrahim Kürtül’ün görevden alınmasını istedi. Bolu’da da Afrikalı öğrencilerin sayısının arttığını ifade eden Başkan Özcan, Afrikalı yabancı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapılacağını açıkladı.

Bolu’daki yabancı öğrenci sayısının 3 yılda 15 katına çıktığını ifade eden Başkan Özcan, “Şu anda Bolu’da bizim tespitlerimize göre 102 ülkeden öğrenci var. Bu öğrencilerin kendi ülkelerinde hangi okul mezunu dahi olduğunu bilmiyoruz. Ajanslar türedi. Bu ajansa Somali’den başvuruyor. Ajans buna diyor ki ‘Şu üniversiteye senin kaydını yaptırırsak 18 bin liraya mâl olur’ diyor. Kendi komisyonu hariç. Üniversite bunlardan 3-5 kuruş para alıyor ama üniversiteye maliyeti çok daha fazla. Belediye olarak bizim yetkilerimiz sınırlı. Bu şekilde gelmiş olan öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız. Onun dışında neler yapabileceğimizi kendi aramızda tartışıyoruz. Bunlar öğrenci mi değil mi belli değil? Orada suça karışıp karışmadıkları belli değil, kim oldukları belli değil” dedi.

Kaynak: İHA