İşte Kocaeli'de EDS'lerin ceza yazacağı noktalar

Kocaeli'nde, 2 yıl önce yollarda kurulan Elektronik Denetim Sistemi 15 Nisan Pazartesi günü itibariyle devreye girdi. Bilindiği gibi konuyla ilgili Kocaeli Valiliği’nden 10 gün önce yapılan açıklamada 21 adet kırmızı ışık ihlal tespit, 8 adet ortalama hız ihlali tespit ve 19 adet park ihlal tespit sisteminin kurulumunun tamamlandığı ve 15 Nisan Pazartesi günü sistemin devreye gireceği açıklanmıştı. EDS’lerden elde edilecek verilerle aşırı hız, şerit değişimi, hatalı park, kırmızı ışık ihlallerinde ceza kesilecek.

SÜRÜCÜLER TRAFİK LEVHALARINA DİKKAT

EDS ile ilgili koordinasyon Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan merkezden yürütülecek. Tespit edilen ihlaller, ceza işlemi uygulandıktan sonra e- tebligat kullananlara internet ortamında, diğer sürücüler için de adresine postalanarak ulaştırılacak. EDS’den ceza yememek için sürücülerin EDS sistemlerinden önce konulan bilgilendirme levhalarına, yatay ve düşey işaretlemelere ve aracın türüne göre belirtilen azami hız sınırlarına uymaları, parklanma ve şerit değiştirme uygulamalarına dikkat etmeleri gerekiyor.

ORTALAMA HIZ DENETİMİ YAPILACAK DÖRT NOKTA

Kurulan EDS sistemi ile dört noktada ortalama hız ihlal tespiti yapılacak. Ortalama hız tespit koridorlarının uzunluğu 750 metre ile 1 kilometre arasında değişiyor. Tespit yapılacak noktalar ise şöyle:

İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı, D-130’da Seymen Tüneli ile Yeniköy Kavşağı arasında, D-100’de Derince Liman Işıkları ile Kuruçeşme arasında ve Şirinyalı…

DERİNCE’DE HIZ SINIRI FARKLI UYGULANACAK

Bu güzergahlarda binek otomobil kullananlar hız sınırı olan 82 km’yi yüzde 10 aştıklarında kamyon ve otobüs gibi büyük araçlar ise ceza sınırı olan 70 km’yi yüzde 10 aştıklarında ceza yiyecekler. Üç ortalama hız noktasında bu hız limitleri geçerli ancak, Derince Liman Işıkları ile Kuruçeşme arasında binek otomobiller için hız sınırı 70 kilometre olarak uygulanacak. Çünkü KOTAŞ bölgesindeki keskin viraj daha fazla hıza müsait değil. Burada 70 km’yi yüzde 10 aşan araçlara ceza kesilecek.

İHLAL CEZALARI ÇOK AĞIR

Eğer hız koridorlarının oluşturulduğu bölgelerde kurallara uymazsanız ağır cezalar sizi bekliyor. 2024 yılı için hız sınırı yüzde 10’dan yüzde 30 (otuz dâhil) kadar aşmanın cezası bin 506 TL, 15 gün içerisinde ödenirse yüzde 25 indirimle bin 123 TL 25 Kuruş oldu. Hız sınırı yüzde 30’dan yüzde 50’ye (elli dâhil) kadar aşmanın cezası 3 bin 135 TL, 15 gün içerisinde ödenirse yüzde 25 indirimle 2 bin 351TL. Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 TL, 15 gün içerisinde ödenirse yüzde 25 indirimle 4 bin 829 TL.

PARK DENETİMİNİN YAPILACAĞI 3 NOKTA

EDS kapsamında park ihlallerinin denetleneceği noktalar da belli oldu. Buna göre Gebze Yenibağdat Caddesi, İzmit Alemdar Caddesi ve Turan Güneş Caddesi’nde park ihlalleri denetlenecek. Kırmızı ışık ihlal tespitleri ise Gebze, İzmit, Darıca, Çayırova, Karamürsel, Başiskele ve Kartepe’de yapılacak. Adem TURGUT- Selda Hatun TAN

ÖMER TÜRKÇAKAL BULVARI: Ortalama Hız denetimi yapılan noktalardan biri Ömer Türkçakal Bulvarı oldu. Sürücülerin trafik levhalarına dikkat ettiği gözlemlendi.

D-130’DAKİ NOKTA SEYMEN’DE: Ortalam hız ihlallerinin tespit edileceği bir başka nokta da D-130 üzerinde Seymen ve Yeniköy kavşağı arasında kalan bölümde…

BURADAN YÖNETİLİYOR: EDS ile ilgili koordinasyon Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan bu merkezden yürütülüyor. Veriler titizlikle inceleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi