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Kartepe’nin zirvesinde bayramlaşma yaptılar

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Akça Koca Kültür Platformu geleneksel Ramazan Bayramı Bayramlaşmasını Kartepe’nin zirvesindeki The Green Park Otel’de gerçekleştirdi. Platform Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, platform üyelerinin Ramazan Bayramını kutlarken The Green Park Yönetim Kurulu Başkanı Adil Üstündağ’a teşekkür etti.

Kartepe’nin zirvesinde bayramlaşma yaptılar mask
Kartepe’nin zirvesinde bayramlaşma yaptılar
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Sabah kahvaltısı ile başlayan bayramlaşmaya Platform Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, 22-23 dönem Milletvekili ve ilk AB Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, Özel Kültür Okulları sahibi Ali Aydemir, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayrak, KBB Koordinatörü Abdullah Köktürk, eski Kuruçeşme Belediye Başkanı Ali Kahraman, Eczacı Fatma Uğur, Aile Hekimi Dr. İsmail Çapçı, Endüstri Mühendisi Mustafa Toka, Eczacı Selçuk Arslan, Malatya İnönü Ü. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karagöz, Bankacı Gül Arslan, Sağlıkçı Ayşe Çapçı, Derince Araştırma Hastanesi Göğüs Uzmanı Dr. Fatma Taşolar, Körfez Marmara Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Esener Maçil, Eğitimci Zehra Genç, İş İnsanı Hasan Baykara, KOÜ Hukuk Fakakültesi Araştırma Görevlisi Mehmet Mert Dermenci, Körfez Kimya Fabrikası Müdürü Murat Tokkacı, Eczacı Cemal Cirit, Doç. Dr. Ayşe Zeynep Civraz, Eğitimçi Ayşe Cirit, İş İnsanı Necati Pilavcı, Sigortacı Aynur Baykara, Hematalog Dr. Hasan Dermenci, Belediyeci Ramazan Dağtekin, Vizyon Tur Dış Turlar Müdürü Emre İpekli, Sağlıkçı Derya Dağtekin, Telekom da görevli Gökçen Karagöz, Makine Müh. Selim Uğur, İş insanı Necati Büyükkaya ve eşleri katıldı.

 

Kartepe’nin zirvesinde bayramlaşma yaptılar

# Derince, Sakarya, Körfez, Ramazan

16 Nis 2024 - 00:39 - Perde Arkası --- Okunma

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Yorumlar

(1)
01

Eski Tekaüt - Tabi 5 yıldızlı otelden aşağısı olmaz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 01:15

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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