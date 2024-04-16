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Plastik Sanatlar Sergisi kapılarını açtı

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15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Kocaeli ve Sanat Plastik Sanatlar Sergisi düzenleniyor. Sergi, 20 Nisan’da sona erecek.

Muhammet Emin Can
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Plastik Sanatlar Sergisi kapılarını açtı mask
Plastik Sanatlar Sergisi kapılarını açtı
Plastik Sanatlar Sergisi kapılarını açtı
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Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında Kocaeli ve Sanat Plastik Sanatlar Sergisi düzenleniyor. İzmit Tren Garı’na komşu Kocaeli Sanat Galerisi’nde, 20 Nisan’a kadar açık olacak sergide resim, heykel, çini sergileniyor. Sergideki eserler başta Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi ve Yahya Kaptan Anadolu Lisesi öğrencileri olmak üzere öğretmenler, profesyonel ressamlar ve çeşitli kurslara eğitimler alan kursiyerlerin eserleri sergide kendisine yer buldu. Sergide 100’e yakın eseri sanatseverlerin beğenisine sunulurken eserlerde kent kültürü ön planda tutuldu. Serginin ilk gününde İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve pek çok isim sergiyi yerinde ziyaret etti.

Plastik Sanatlar Sergisi kapılarını açtı

Plastik Sanatlar Sergisi kapılarını açtı

Plastik Sanatlar Sergisi kapılarını açtı

Plastik Sanatlar Sergisi kapılarını açtı

Plastik Sanatlar Sergisi kapılarını açtı

Plastik Sanatlar Sergisi kapılarını açtı

Plastik Sanatlar Sergisi kapılarını açtı

# Kocaeli, İzmit, Turizm haftası

16 Nis 2024 - 00:40 Kocaeli- Kültür Sanat --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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