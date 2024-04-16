Gönüller Şehri Kocaeli projesi desteği hak etti

İki derneğin ortak yaptığı “Gönüller Şehri Kocaeli” isimli proje kapsamında önemli çalışmalar yapılacak. Projenin emel amacı kültürel diplomasiyi geliştirmek olduğu proje kültür seminerleri, kültür workshopları ve kültür gezilerinden oluşmakta. Proje ile ilgili genel bilgiler önümüzdeki günlerde yapılacak olan geniş katılımlı lansman toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılacak.