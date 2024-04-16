Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Perde Arkası

Gönüller Şehri Kocaeli projesi desteği hak etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir ve Kent Konseyi tarafından verilen Yerel Destek Programı kapsamında Kocaeli Sivaslılar Derneği ve Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği’nin ortak hazırladığı proje destek almaya hak kazandı.

Gönüller Şehri Kocaeli projesi desteği hak etti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İki derneğin ortak yaptığı “Gönüller Şehri Kocaeli” isimli proje kapsamında önemli çalışmalar yapılacak. Projenin emel amacı kültürel diplomasiyi geliştirmek olduğu proje kültür seminerleri, kültür workshopları ve kültür gezilerinden oluşmakta. Proje ile ilgili genel bilgiler önümüzdeki günlerde yapılacak olan geniş katılımlı lansman toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılacak.

# Kocaeli

16 Nis 2024 - 01:08 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.694.576 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL