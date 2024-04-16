İki derneğin ortak yaptığı “Gönüller Şehri Kocaeli” isimli proje kapsamında önemli çalışmalar yapılacak. Projenin emel amacı kültürel diplomasiyi geliştirmek olduğu proje kültür seminerleri, kültür workshopları ve kültür gezilerinden oluşmakta. Proje ile ilgili genel bilgiler önümüzdeki günlerde yapılacak olan geniş katılımlı lansman toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılacak.
- Perde Arkası
Gönüller Şehri Kocaeli projesi desteği hak etti
Kocaeli Büyükşehir ve Kent Konseyi tarafından verilen Yerel Destek Programı kapsamında Kocaeli Sivaslılar Derneği ve Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği’nin ortak hazırladığı proje destek almaya hak kazandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.