Kocaeli’de 5 ilçe elektriksiz kalacak (16 Nisan Kocaeli Elektrik Kesintisi)

Kocaeli’de 16 Nisan Salı günü SEDAŞ’ın gerçekleştireceği bakım çalışmaları kapsamında 5 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kandıra, Gebze, Kartepe, Dilovası, Darıca’da kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|58894
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KERPE, KINCILLI
|11. SK., ASIM AMCA, ÇAMLIK SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., GEBEŞ SK., GENÇLİK CD., İLBEY SK., KANARYA SK., KAPTAN CD., KAYALIK SK., KERPE LIMAN, LİMAN SK., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MERDİVEN SK., MIÇO CD., PAPATYA SK., ŞİMŞEK SK., TEK SK.
|16.04.2024
|09:00
|15:30
|58980
|KOCAELİ
|GEBZE
|KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, OSMAN YILMAZ
|501. SK., 502. SK., 502/1. SK., 502/2. SK., 502/3. SK., 502/4. SK., 503. SK., 504. SK., 504/1., 504/1. SK., 505. SK., 505/1. SK., 505/2. SK., 506. SK., 507. SK., 508. SK., 508/1. SK., 508/2. SK., 508/3. SK., 509., 509. SK., 509/1. SK., 509/2. SK., 509/3. SK., 509/4. SK., 509/5. SK., 509/6. SK., 509/7. SK., 510., 510. SK., 511. SK., 512. SK., 512/1. SK., 512/2. SK., 513. SK., 514. SK., 515. SK., 516. SK., 517. SK., 518. SK., 519. SK., 520., 520. SK., 521. SK., 522. SK., 523. SK., 523/1. SK., 527. SK., 536/1. SK., 537. SK., 538. SK., 538/1. SK., 539. SK., 539/1. SK., 539/2. SK., 540. SK., 541. SK., 542., 542. SK., 543., 543. SK., 543/2. SK., 543/3. SK., 544. SK., 554. SK., 616. SK., 746/2. SK., 750. SK., 751. SK., 752. SK., 754. SK., 755. SK., 757. SK., 758. SK., 761. SK., 762. SK., 763. SK., 765. SK., 766. SK., 767. SK., 771. SK., 896., 896. SK., BAHARDERE CD., BAHARİYE CD., BARBAROS, BARBAROS CD., ÇOBAN MUSTAFAPASA, ÇOBAN MUSTAFAPASA CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., GÜMÜSPALA, GÜMÜSPALA CD., GÜMÜŞPALA CD., KANCILAR, ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD., ŞEHİT KADİR KASA SK., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD.
|16.04.2024
|08:30
|15:30
|58998
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN, KÖSEKÖY, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE
|11.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ARAPOĞLU SK., ARTEZYEN SK., ARTVİN SK., AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BALCILAR SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DERELI, DERELİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUĞ SK., FERHAT AĞA SK., FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜMÜŞÇÜ SK, HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İZMİT CD., KABAKOZ SK., KADEM SK., KADER SK, KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAYI SK., KELESLI, KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVRAK SK., KORUCU SK., KUPLAY SK., MEMISLER SK., MEŞRUTİYET SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETİYE İZMİT CD., ORTAKLAR SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., SEVİL SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNYOL SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELİ SK, TOPKAPI, YAKIN SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK
|16.04.2024
|09:00
|17:00
|59001
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DERBENT, ŞİRİNSULHİYE
|ALİ EFENDİ SK., BESIKTAS, BEŞİKTAŞ SK., CEZAYİR SK., DESTAN SK., DOGUS, DOĞUŞ CD., GÜLENCE SK., KIRMALAR SK., MESCİT SK., RUMELİ SK., UZUN YOL SK., YENİ SK.
|16.04.2024
|09:00
|17:00
|59006
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|TAVSANLI, TAVŞANLI
|4514, 4529., 4536., 4548., ARI SK., BAHÇE SK., ÇAM SK., DEĞİRMEN BAYIRI SK., FESLİHAN SK., KARTAL SK., KÖMÜRCÜOGLU, KÖMÜRCÜOĞLU CD., ÖMER COŞKUN SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT AYHAN ÜLGER SK., TAVSANLI ATATÜRK, TAVŞANLI ATATÜRK CD., ZEKİYE ÇEŞMESİ SK.
|16.04.2024
|09:00
|15:00
|59011
|KOCAELİ
|DARICA
|BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, CAMI, CAMİ, YALI, YENI, YENİ, ZİNCİRLİKUYU
|ACI ÇEŞME SK., ARALIK SK., ASKERİ LOJMANLAR KÜME EVLER, ATA SK., AYNUR SK., AYVAZ, AYVAZ SK., BAHÇELIEVLER, BAHÇELİ SK., BAHÇELİEVLER SK., BAYIR SK., BERK SK., BİLLUR SK., BİRCAN SK., BÜYÜKERCAN SK., CAMİ KARŞISI SK., CUMHURIYET, ÇELİKEL SK., ÇIFTE SELVILER, ÇİFTE SELVİLER SK., DENİZ SK., ESKI HÜKÜMET, ESKİ HÜKÜMET CD., FIRIN SK., HERDEM SK., ISTASYON, İNCE SK., İSTASYON CD., KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KALE SK., KAPLAN CD., KAVALA CD., LAZIM, LAZIM SK., MEKTEP SK., MUSAB SK., NEDİM SK., NİHAN SK., NİLAY SK., NURHAN SK., ÖGRETMEN ZATIYE ÇELEMEN, ÖĞRETMEN ZATİYE ÇELEMEN SK., ÖRENBABA, ÖRENBABA SK., ÖZBAY SK., SAFİNUR SK., SELANİK SK., SEMAZEN SK., SUDEM SK., TARHAN SK., TAŞLİMAN, TAŞLİMAN SK., TAYLAN SK., TUZLA CD., YAĞHANECİLER SK., YASEMİN SK., ZAMBAK SK., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK.
|16.04.2024
|09:00
|13:00
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.