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Seçimin ardından ilk kabine bugün toplanıyor

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Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Seçimin ardından ilk kabine bugün toplanıyor mask
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının en sıcak başlığı ise İran-İsrail gerilimi. Türkiye, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kabine toplantısında İran'ın İsrail adımı sonrasında bölgede daha da yükselen tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin değerlendirme yapılacak.

Bölgedeki durumun Türkiye'ye yönelik güvenlik tehditleri üzerinde durulacak.

Ayrıca Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

TERÖR OPERASYONLARI ELE ALINACAK

Toplantının bir diğer konusu Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak.

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin yok edilmesi için devam eden operasyonlar Kabine'de ele alınacak.

Erdoğan'ın bu ay içinde Irak'ın başkenti Bağdat'a yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları konuşulacak.

BEŞTEPE'DE EKONOMİ GÜNDEMİ

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da değerlendirilecek.

Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler görüşülecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI DA GÖRÜŞÜLECEK

On binlerce öğretmen adayının gözü hükümetten gelecek atama haberinde.

Kabinede yılın ilk öğretmen atamasına ilişkin kadro tahsisine ve takvime dair çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

# Kabine Toplantısı, recep tayyip erdoğan, yerel seçim, Türkiye

16 Nis 2024 - 08:54 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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