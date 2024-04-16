Yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Samsun-Ankara karayolunun 75. kilometresinde Havza ilçesi Hamamayağı Kavşağı'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağdaş G. idaresindeki yolcu otobüsü ile Fuat Yazıcıoğlu yönetimindeki minibüs çarptı. Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü Fuat Yazıcıoğlu, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.