16 Nis 2024 - 09:23 - Ekonomi

Gram altın güne nasıl başladı? 16 Nisan 2024 Salı

Altın yatırımı yapanlar ya da yapacak olanlar gram altının kaç TL olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...