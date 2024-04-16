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Başkan Özlü’ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor    

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından Başiskele halkının desteğiyle yeniden Başiskele Belediye Başkanı seçilen M. Yasin Özlü’ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Başkan Özlü’ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor     mask
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Başiskele Belediye Başkanlığı’nda ikinci dönemine resmen başlayan Başkan M. Yasin Özlü, hemşehrilerini belediyede ağırlayarak tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Haftanın ilk gününde Başkan Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Yöneticisi Sedirhan Bozkuş, ilçenin kanaat önderlerinden Hacı Mehmet Bozkuş, Pekin Emlak'ın sahibi Ahmet Pekin, emlak danışmanları Hanife Serindere ve Sezgin Özgür’ü ağırladı.

Nazik ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı misafirlerine can-ı gönülden teşekkür eden Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, nice güzel işleri ve hizmetleri Başiskele’de hep birlikte devam ettireceklerini söyledi.

# parti, başkan, ilçe

16 Nis 2024 - 09:47 - Gündem --- Okunma

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