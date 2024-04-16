Başkan Özlü’ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor    

Başiskele Belediye Başkanlığı’nda ikinci dönemine resmen başlayan Başkan M. Yasin Özlü, hemşehrilerini belediyede ağırlayarak tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Haftanın ilk gününde Başkan Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Yöneticisi Sedirhan Bozkuş, ilçenin kanaat önderlerinden Hacı Mehmet Bozkuş, Pekin Emlak'ın sahibi Ahmet Pekin, emlak danışmanları Hanife Serindere ve Sezgin Özgür’ü ağırladı.
Nazik ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı misafirlerine can-ı gönülden teşekkür eden Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, nice güzel işleri ve hizmetleri Başiskele’de hep birlikte devam ettireceklerini söyledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.