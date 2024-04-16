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Cezaevi firarisi İzmit'te yakalandı

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15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi R.Ö., Kocaeli'de polis ekiplerince yakalandı.

16 Nis 2024 - 09:48 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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Yorumlar

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Ofli paşa - Cezaevi firarisi derken, bu sapıklar , katiller ,caniler tünel kazıp mı kaçıyorlar? Yoksa adalet mi yok( adalet yok) ? Nasıl bir ülke olduk nasıl bir devlet olduk. Yaşasın Mustafa Kemal yaşasın onun adaleti!

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 16 Nisan 10:13

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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