Cezaevi firarisi İzmit'te yakalandı

Cezaevi firarisi olan, 4 ayrı suçtan aranan ve toplam 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. İzmit'te polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan R.Ö., daha sonra Kocaeli 2 nolu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ofli paşa - Cezaevi firarisi derken, bu sapıklar , katiller ,caniler tünel kazıp mı kaçıyorlar? Yoksa adalet mi yok( adalet yok) ? Nasıl bir ülke olduk nasıl bir devlet olduk. Yaşasın Mustafa Kemal yaşasın onun adaleti!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.