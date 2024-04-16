Körfez Belediyesi’nden parklara bahar temizliği



Kentte bulunan yeşil alanlar ile parkların temizlik ve bakımlarını düzenli olarak gerçekleştiren Körfez Belediyesi, bahar ayının gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, özellikle çocukların ve gençlerin yoğun olarak kullandığı parklarda köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

YIKANDI, DEZENFEKTE EDİLDİ

Körfez’de bulunan parklarda planlı ve koordineli bir şekilde çim biçimi ile akım çalışmalarını sürdüren ekipler, iş faaliyetlerini yaz ayı boyunca sürdürecek.

Kaynak: BÜLTEN