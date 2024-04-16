Körfez Belediyesi’nden parklara bahar temizliği

Kentte bulunan yeşil alanlar ile parkların temizlik ve bakımlarını düzenli olarak gerçekleştiren Körfez Belediyesi, bahar ayının gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, özellikle çocukların ve gençlerin yoğun olarak kullandığı parklarda köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
YIKANDI, DEZENFEKTE EDİLDİ
Körfez’de bulunan parklarda planlı ve koordineli bir şekilde çim biçimi ile akım çalışmalarını sürdüren ekipler, iş faaliyetlerini yaz ayı boyunca sürdürecek.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.