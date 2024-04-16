Körfezli yüzücülerde hedef Türkiye Şampiyonası

Gebze Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan yarışlara Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü 16 sporcu ve 3 antrenör ile katıldı. Körfez ekibi yüzücüleri yarışmalarda adeta başarıya kulaç atarak birçok barajı ve elemeyi başarıyla geçtiler. Şimdi hedef bölge ve Türkiye Şampiyonaları oldu.
8 YÜZÜCÜ HAK KAZANDI
Körfez Gençlerbirliği 11-12 yaş grubu sporcularından; Ecesu Samastı, Emre Oturgan, Ömer Eymen Toptaş, Elif Konukçu, Atilla Aras Aydın ve Ahsen Tanrıverdi 2024 Aralık ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılmayı şimdiden garantilediler.
8 sporcu Bölge Müsabakalarına katılmaya hak kazandı
HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Körfez ekibinden 11-12 yaş grubu sporcularından 8’i de 10-12 Mayıs 2024 tarihlerinde Sakarya’da yapılacak olan Grup Müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. Diğer taraftan Körfez Gençlerbirliği’nin 13 yaş kadın sporcularından Meyra Kocaman ve Doğa Duygu Ergül Ankara’da yapılacak olan Bölge Karmaları Milli Takım Seçme Yarışlarına katılmaya hak kazanırken, 15 yaş erkek sporcumuz Emre Fatih Kartal 2-4 Mayıs 2024 tarihlerinde Edirne’de yapılacak olan Yıldız – Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçme Yarışlarına katılmaya hak kazandı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.