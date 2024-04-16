16 Nis 2024 - 09:57 - Ekonomi

Dolar ve Euro bugün ne kadar? 16 Nisan 2024 Salı

Dolar ve Euro yatırımcıları 16 Nisan 2024 Salı günü Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabını merak ediyor ve araştırıyor. Detaylar ise haberimizde...