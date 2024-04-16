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İstanbul merkezli terör örgütü PKK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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İstanbul merkezli iki ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul merkezli terör örgütü PKK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı mask
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet güçlerinin 1 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

# İstanbul

16 Nis 2024 - 10:12 - Asayiş --- Okunma

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