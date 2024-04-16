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Büyükşehir, çocuklar güvenle eğlensinler diye parkları bakıma aldı

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Büyükşehir ekipleri yaklaşan yaz aylarında çocukların hoşça vakit geçirecekleri parklarda bakım yapıyor

Büyükşehir, çocuklar güvenle eğlensinler diye parkları bakıma aldı mask
Büyükşehir, çocuklar güvenle eğlensinler diye parkları bakıma aldı
Büyükşehir, çocuklar güvenle eğlensinler diye parkları bakıma aldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri sorumluluk alanları çerçevesinde bulunan çocuk oyun gruplarının tamirat, bakım ve yenileme çalışmalarını titizlikle yapıyor.

 

Büyükşehir, çocuklar güvenle eğlensinler diye parkları bakıma aldı

DÜZENLİ OLARAK BAKIM YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, çocukların gönüllerince oyun oynamalarını sağlamak için kentin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırdı. Düzenli olarak sosyal alanların bakım ve onarımını yapan ekipler, Kocaeli genelindeki oyun gruplarında periyodik olarak tamirat ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda oyun gruplarında bulunan aksaklıklar giderilirken ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümlerine kavuşturuluyor.

 

Büyükşehir, çocuklar güvenle eğlensinler diye parkları bakıma aldı

KONTROL VE ONARIMLARI YAPILIYOR

Çocuk grupları bulunduğu alanlarda bakım ve onarım çalışmalarının periyodik olarak yapılmasına özen gösteren Büyükşehir ekipleri, kontrol edilen park ve bahçelerde aksaklıklar varsa bildiriyor. Keşif çalışmasının ardından bütün aksaklıklar tek tek gideriliyor. Yapılan çalışmaların ardından çocukların oyun gruplarını sorunsuz bir şekilde kullanabilmesi sağlanıyor.

Büyükşehir, çocuklar güvenle eğlensinler diye parkları bakıma aldı
Büyükşehir, çocuklar güvenle eğlensinler diye parkları bakıma aldı
Büyükşehir, çocuklar güvenle eğlensinler diye parkları bakıma aldı
Büyükşehir, çocuklar güvenle eğlensinler diye parkları bakıma aldı

Kaynak: Bülten

# yeni, Kocaeli, sosyal, Büyükşehir

16 Nis 2024 - 10:16 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Gölcüklü - Gölcük Tersane İlkokulu Şehitler Mahallesi'ndeki bir parka gelsinler de biraz oraya Bir baksınlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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