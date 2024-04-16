Derince’de Dünya Sanat Günü etkinlikleri

15 Nisan Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında Derince Kent Meydanı’nda bir program düzenlendi. Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleşen sanat sergisini Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe de ziyaret etti. İlçe Halk Eğitim Müdürü İsa Dede ve DER-MEK yetkililerinden kurs merkezlerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler de alan Başkan Gökçe daha verimli bir eğitim ortamı oluşturmak için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.