Derince’de Dünya Sanat Günü etkinlikleri

15 Nisan Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında Derince Kent Meydanı’nda bir program düzenlendi. Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleşen sanat sergisini Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe de ziyaret etti. İlçe Halk Eğitim Müdürü İsa Dede ve DER-MEK yetkililerinden kurs merkezlerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler de alan Başkan Gökçe daha verimli bir eğitim ortamı oluşturmak için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: BÜLTEN