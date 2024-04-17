T.C.GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/49 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, Değirmendere / Merkez Mahallesi, Köy içi Mevkii, 606 Ada, 18 Parsel, Zemin / Bağımsız Bölüm No.10 Dükkan Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 30 m2
Arsa Payı : 22/1028
İmar Durumu : Konut Alanında kalmakta ve yola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 1.100.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 13:31
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 13:31
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, Değirmendere / Merkez Mahallesi, Köy içi Mevkii, 1532 Ada, 5 Parsel, C/ 3/- Bağımsız Bölüm No.8 Mesken Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 90 m2
Arsa Payı : 138/5856
İmar Durumu : Konut Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 13:57
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 13:57
25/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.