T.C.GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/49 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, Değirmendere / Merkez Mahallesi, Köy içi Mevkii, 606 Ada, 18 Parsel, Zemin / Bağımsız Bölüm No.10 Dükkan Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 30 m2

Arsa Payı : 22/1028

İmar Durumu : Konut Alanında kalmakta ve yola terki bulunmaktadır

Kıymeti : 1.100.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 13:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, Değirmendere / Merkez Mahallesi, Köy içi Mevkii, 1532 Ada, 5 Parsel, C/ 3/- Bağımsız Bölüm No.8 Mesken Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 90 m2

Arsa Payı : 138/5856

İmar Durumu : Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 13:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 13:57

25/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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