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Boşanmak isteyen karısını öldürüp intihar etti

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Antalya'nın Serik ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen eşini bağ evinde av tüfeğiyle öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi.

Boşanmak isteyen karısını öldürüp intihar etti mask
Boşanmak isteyen karısını öldürüp intihar etti
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Antalya'dan kadın cinayeti haberi geldi. Fatih Y. (41) ile eşi Nursel Y. (38) arasında Serik ilçesi Alacami Mahallesi Gökçepınar yolu mevkisindeki kendilerine ait arazideki bağ evinde bulundukları sırada tartışma çıktı. Fatih Y., tartışma sırasında eşini yanında bulunan av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti. Fatih Y.'nin intihar etmeden önce telefonla arayarak "Hakkınızı helal edin" dediği yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Boşanmak isteyen karısını öldürüp intihar etti

Bölgeye giden ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çiftin ayrılmamaları konusunda daha önce yakınları tarafından ikna edildiği, boşanma dilekçesi veren Nursel Y.'nin dün dilekçeyi geri aldığı, bugün için de psikoloğa gitmek için randevu aldıkları belirtildi. Çiftin 2'si kız 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA-AA

# sevk, eşi

16 Nis 2024 - 10:42 - Türkiye --- Okunma

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