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16 Nis 2024 - 10:45- Asayiş G:

Kasap dükkanında pompalı tüfekle 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kasap dükkanında pompalı tüfekle 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Kasap dükkanında pompalı tüfekle 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı mask
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. pompalı tüfekle kasap dükkanına geldi. Bir süre dükkan çalışanlarıyla konuşan M.A. ardından pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Çalışanlar dükkanın arka kısmına kaçarken, caddeye çıkan M.A. dükkana yeniden ateş açarak kaçtı.

Olayda kasap dükkanında bulunan A.N. omuzuna saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.N. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinen kaçan M.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

M.A. saklandığı dere kenarında İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme polislerinin dükkanın önünde 2 adet boş fişek olduğu görüldü.

M.A’nın tüfekle saldırdığı dükkanı bir gece önce taşlatarak camlarını kırdığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.A. adliyeye sevk edildi.  Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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16 Nis 2024 - 10:45 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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