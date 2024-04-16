Halay çekerken bıçaklara sarıldılar: 4 yaralı

Vezirköprü ilçesi Adetepe Mahallesi’nde bir nişan töreninde halay çekme esnasında kavga çıktı.
Kavgada E.G., M.G., E.G. ve S.K. bıçaklanarak yaralandı. Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan E.G. ve E.G. burada yapılan tedavi sonrasında taburcu edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. (25) ve R.A. (22) adliyedeki işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.