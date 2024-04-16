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Kağıtspor kazanıp bekleyecek

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İlimizi 1.Lig’de temsil eden Kağıtspor erkek basketbol takımı son haftaya küme düşme korkusunu çok yakından hissederek giriyor.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Kağıtspor kazanıp bekleyecek mask
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Önceki gün Çayırova evinde Konya’ya kaybedince son haftada 4 takım aynı puanla girdi. Ligden düşecek takımı üçlü-dörtlü, hatta beşli averaj belirleyecek gibi gözüküyor. Mavi-Beyazlılara içerde Play-Off mücadelesi veren Balıkesir Büyükşehir’e kaybederse kesin olarak düşüyor. Temsilcimize ligde kalabilmesi için galibiyet bile yetmeyebilir. Üçlü-dörtlü, beşli averajda kötü durumda olan Kağıtspor’un kümede kalabilmesi için kendisinin kazanmasının yanında Harem, Kapaklı, Konya ve Ormanspor’dan en az ikisinin de kaybetmesi gerekiyor.

5 TAKIMDAN 2’Sİ ÜZÜLECEK

İlimizi Kağıtspor ile Çayırovaspor’un temsil ettiği Erkekler Basketbol Ligi’nde normal sezonun son maçları pazar günü oynanacak. Çayırova önceki gün evinde Konya’ya kaybetmesine rağmen Play-Off oynayacak. Aralarında temsilcimiz Kağıtspor’un da bulunduğu tam 5 takım son maçlara düşme korkusuyla giriyor. 46 puanlı Kapaklı ile 45 puanlı Ormanspor, Haremspor, Konyaspor ve Kağıtspor’dan üçü sevinecek, ikisi ise 2.Lig’e düşecek. Son hafta Kapaklı dışındaki düşme adaylarının maçları Play-Off mücadelesi yapan takımlarla. Kapaklı ikinciliği garantileyen Sigortam Net ile oynayacak.

ÜÇLÜ, DÖRTLÜ, BEŞLİ AVERAJ

 Statü gereği ligde iki veya fazla takımın puan eşitliği halinde öncelikle o takımların kendi aralarındaki maçlara bakılıyor. 5 aday takımın aralarındaki maçlarda en iyi durumda olan Ormanspor, en kötüsü Kapaklı. Kağıtspor da en kötü ikinci takım konumunda. 1 puan önde olan Kapaklı son maçını kazanırsa otomatikman ligde kalacak. Diğer takımlar kazanır veya kaybederse ligi aynı puanda bitirecek. Kapaklı devreden çıkar, iş dörtlü averaj hesabına kalırsa Ormanspor ile Kerem kalıyor, Kağıt ile Konya düşüyor.

EN AZ İKİSİ KAYBETMELİ

Mavi-Beyazlı ekibimiz ikili averajda Harem ile Kapaklı’ya üstün. Bu üç takım ligi eşit puanla bitirir iş üçlü averaja kalırsa Haremspor kurtarıyor, Kağıt ile Kapaklı küme düşüyor. Özetle son hafta evinde Play-Off mücadelesi veren Balıkesir Büyükşehir ile karşılayacak olan Kağıtspor kaybederse rakiplerin maçlarına bakılmaksınız bir alt lige düşüyor.  Temsilcimizin üçlü, dörtlü, beşli averajla kötü olduğu için kazansa bile düşme durumu var. Temsilcimizin ligde kalabilmesi için kendisinin kazanması, Harem, Orman, Kapaklı ve Konya’dan en az ikisinin kaybetmesi gerekiyor.

ERKEKLER 1.LİG PUAN DURUMU

1.                            SEMT77 YALOVASPOR  33           28           5              2894      2517      61

 

___       

2.                            SİGORTAM NET                33           27           6              2680      2424      60          

3.                            MERSİN BÜYÜKŞEHİR BEL33        25           8              2778      2449      58          

4.                            GAZİANTEP BASKETBOL 33           23           10           2851      2713      56          

5.                            ÇAYIROVA BELEDİYESİ   33           16           17           2708      2749      49          

6.                            FENERBAHÇE KOLEJİ NL 33           16           17           2800      2829      49          

7.                            FİNAL SPOR                      33           16           17           2650      2639      49          

8.                            ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR 33        15           18           2595      2652      48          

9.                            MKE ANKARAGÜCÜ IKON33       14           19           2749      2787      47

___       

10.                         BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B33        14           19           2696      2742      47          

11.                         BORNOVA BELEDİYESİ KAR33     14           19           2655      2786      47          

12.                         TED ANKARA KOLEJLİLER33         14           19           2610      2664      47          

13.                         ESENLER EROKSPOR       33           14           19           2630      2651      47          

14.                         KAPAKLISPOR                 33           13           20           2775      2956      46          

15.                         OGM ORMANSPOR        33           12           21           2601      2788      45          

16.                         PİZZA LAZZA HAREM SPOR33     12           21           2512      2611      45

___       

17.                         KONYASPOR                    33           12           21           2656      2790      45          

18.                         KAĞITSPOR                      33           12           21           2583      2676      45          

Beş takımın arasındaki maçlar:

Kağıtspor-Haremspor: 80-81, 89-87

Kağıtspor-Ormanspor: 83-85, 78-84

Kağıtspor-Kapaklı: 88-95, 80-72

Haremspor-Ormanspor: 74-67, 83-91

Kapaklı-Orman: 87-73, 86-97

Kapaklı-Harem: 74-77, 85-93

Konya- Kapaklı: 115-104, 85-89

Konya-Kağıtspor: 81-79, 73-74

Ormanspor-Konya: 86-76, 85-83

Harem-Konya: 71-74, 85-81

Son hafta maçları:

Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir

Alagöz- Haremspor

Ormanspor-Bornova

Sigortam Net-Kapaklı

Konya-Ankaragücü

Beşli averajda puan durumu

Takımlar                       O             G            M        A            Y        AV         P

1-Ormanspor               8             6             2        668      650    +18             14

2-Haremspor               8              5             3        651       641      +10           13

3-Konyaspor               8              3            5        668      673       -5              11

4- Kağıtspor                8              3            5        651      658      ­- 7             11

5- Kapaklı                   8              3            5        692       708      - 16          11

 

Dörtlü averajda puan durumu

 

1-Ormanspor                   6           5               1             498             477    +21          11

2-Harem                            6           3              3             481             482     -1               9

3-Kağıtspor                       6            2             4              483            491      -8               8

4- Konya                             6           2            4              468           480     -12              8

Üçlü averajda durum

1-Haremspor                     4             3             1             338         328         +10        7

2-Kağıtspor                         4             2             2             337         335         +2           6

3-Kapaklı                             4             1             3             337         335         +2           5

Üçlü averajda durum

1-Haremspor                    4             2             2             324         324         0             6

2-Kağıtspor                        4             2             2             322         322         0             6

3-Konya                               4             2             2             309         309         0             6

# VAR, hafta, Büyükşehir, Balıkesir

16 Nis 2024 - 11:05 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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