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Ayağını çapa makinesine kaptırmıştı, hastanede hayatını kaybetti

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tarla sürdüğü esnada ayağını çapa makinesine kaptırarak ağır yaralanan 75 yaşındaki Tacettin Başkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ayağını çapa makinesine kaptırmıştı, hastanede hayatını kaybetti mask
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Olay, iki gün önce Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede çapa makinesi ile çalışan Tacettin Başkan (75) bir anlık dalgınlık sonucu sol ayağını makineye kaptırdı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan ve Tacettin Başkan’a ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirildi. Ağır yaralanan Başkan, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Tacettin Başkan'ın cenazesi, Akyazı Yongalık Civekdağı Mahallesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İHA

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16 Nis 2024 - 11:08 Sakarya- Asayiş --- Okunma

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