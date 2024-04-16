Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarını etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu
Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Hakurk bölgelerine dün gerçekleştirilen hava harekatlarında toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21'e yükseldi.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.