Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Perşembe günü Marmara'dan giriş yapacak

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olduğu bu günlerde Türkiye'ye yeni bir sistem geliyor. Yağışlı ve soğuk havanın etkili olacağı sistemi Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından duyurdu. Şen, “Perşembe Marmara'dan yağış giriyor. Yağışla birlikte sıcaklıklar 7-9 derece düşecek. Hafta sonu cumartesi sıcaklığın düşmesiyle birlikte oluşacak gök gürültülü sağanak yağışlar Ege Marmara ve batı Akdeniz bölgesinde risk oluşturabilir.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Behsat - hikaye..meterolojinin dediği hiç bir şey olmuyor..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.