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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
16 Nis 2024 - 11:47- Gündem G:

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Perşembe günü Marmara'dan giriş yapacak

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Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından perşembe günü Marmara'dan giriş yapacak yeni bir yağışlı sistemin geldiğini duyurdu.

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Perşembe günü Marmara'dan giriş yapacak mask
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Perşembe günü Marmara'dan giriş yapacak
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Perşembe günü Marmara'dan giriş yapacak
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olduğu bu günlerde Türkiye'ye yeni bir sistem geliyor. Yağışlı ve soğuk havanın etkili olacağı sistemi Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından duyurdu. Şen, “Perşembe Marmara'dan yağış giriyor. Yağışla birlikte sıcaklıklar 7-9 derece düşecek. Hafta sonu cumartesi sıcaklığın düşmesiyle birlikte oluşacak gök gürültülü sağanak yağışlar Ege Marmara ve batı Akdeniz bölgesinde risk oluşturabilir.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Perşembe günü Marmara'dan giriş yapacak
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Perşembe günü Marmara'dan giriş yapacak

Kaynak: Haber Merkezi

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16 Nis 2024 - 11:47 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Behsat - hikaye..meterolojinin dediği hiç bir şey olmuyor..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 12:31

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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