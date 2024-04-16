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16 Nis 2024 - 12:02- Gündem G:

Vali Yavuz: Orhan Cami’ni restore edeceğiz

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 15-22 Nisan Turizm Haftası için organize dilen programda yaptığı konuşmada 14. yüzyılda Süleyman Paşa tarafından inşa edilen Orhan Camisini valilik olarak restore edeceklerini açıkladı.

Yavuz Solmaz
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Vali Yavuz: Orhan Cami’ni restore edeceğiz mask
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YAVUZ TARİHİ YAPILAR İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile 15-22 Nisan Turizm Haftası sebebiyle Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde kutlama programı gerçekleştirildi. Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yavuz, Kocaeli’de tarihi yapılar ile ilgili bilgiler verdi. Yavuz konuşmasında İzmit şehrinin 1332'de Osmanlıların yönetimine girmesinden sonra bölgeye inşa edilen ve günümüze kadar gelebilmiş olan Orhan Cami’nin ilerleyen günlerde restore edeceklerini açıkladı.

ORHAN CAMİ'Nİ RESTORE EDECEĞİZ

Vali Yavuz yaptığı konuşmada, “Kocaeli’de bugüne kadar tarihi yapılarımız ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İlerleyen günlerde Orhan Cami’ni restore edeceğiz. Halkevi binasını restore ettik, bitirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz 19 Mayıs’ta burayı açmak. Biz şehrimizin bütün değerlerine sahip çıkıyoruz ve bugünden sonra da çıkmaya devam edeceğiz.”

# Kocaeli, İzmit, Turizm haftası

16 Nis 2024 - 12:02 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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