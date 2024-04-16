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16 Nis 2024 - 12:41- Siyaset G:

Sancaklı yeniden grup toplantısına katıldı

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Yaklaşık 4 ay önce MHP'den istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davetiyle geri döndü. Sancaklı dönüş sonrası bugün gerçekleşen meclisteki MHP Grup Toplantısına da katıldı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Sancaklı yeniden grup toplantısına katıldı mask
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Genel seçim sonrası kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret eden basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sonrası MHP Genel Merkezi tarafından istifası istenen Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı istifa etmişti. Yaklaşık 4 ay bağımsız Kocaeli Milletvekili olarak görev yapan Saffet Sancaklı, 15 Nisan Pazartesi günü yapılan MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nda Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yeniden partiye davet edildi. Davetle partiye yeniden katılan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, geri dönüşün ardından 16 Nisan Salı günü yapılan TBMM MHP Grup Toplantısı'na da katıldı. Uzun bir aranın ardından objektiflere takılan Sancaklı'nın, sakallarını uzattığı görüldü.

# Kocaeli, seçim, Türkiye

16 Nis 2024 - 12:41 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - Benim ne işim var buradan kovulmuştum düşüncesine sahip bakış

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 13:20

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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