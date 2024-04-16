Sancaklı yeniden grup toplantısına katıldı

Genel seçim sonrası kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret eden basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sonrası MHP Genel Merkezi tarafından istifası istenen Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı istifa etmişti. Yaklaşık 4 ay bağımsız Kocaeli Milletvekili olarak görev yapan Saffet Sancaklı, 15 Nisan Pazartesi günü yapılan MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nda Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yeniden partiye davet edildi. Davetle partiye yeniden katılan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, geri dönüşün ardından 16 Nisan Salı günü yapılan TBMM MHP Grup Toplantısı'na da katıldı. Uzun bir aranın ardından objektiflere takılan Sancaklı'nın, sakallarını uzattığı görüldü.