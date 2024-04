Turizm Haftası programla kutlandı: “Kocaeli turizm potansiyeli sunuyor”

TURİZM HAFTASI PROGRAMLA KUTLANDI

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile 15-22 Nisan Turizm Haftası sebebiyle Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde kutlama programı gerçekleştirildi. Kutlama programına Vali Seddar Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, il müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı programı ile başlayan programda müzikler, halk oyunları sergilendi. Program medeniyetler kuşağı defilesi ile tamamlandı.

BU ZENGİNLİK TURİZM POTANSİYELİ SUNUYOR

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz şunları söyledi: Seddar Yavuz, “Biz bin yıldır bu topraklarda var olma mücadelesi yürüten kutlu bir milletiz. Hür ve bağımsız yaşamayı alışkanlık haline getrmiş kutlu bir milletin evlatlarıyız. Bu coğrafya birçok medeniyet ev sahipliği yapmış ama bu medeniyetler kalıcı olmamıştır. Bu zenginlik aynı zamanda ciddi bir turizm potansiyeli bize sunuyor. Bitinya Krallığı’ndan bugüne kadar Roma’ya, Bizans’a, Selçuklu ve Osmanlı’ya ev sahipliği yapmış bu topraklar şimdi de Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet devam ediyor.

KOCAELİ TARİH, KÜLTÜR VE SPOR ŞEHRİDİR

Kocaeli tarihin her döneminde liman kenti olmanın avantajını sonuna kadar kullanan bir şehirdir. Yeşilin de her tonunu barındıran bir kent olarak karşınıza çıkıyor. Türk milletinin gurur duyduğu her projenin şehrimizden geçtiği Kocaeli’den bahsediyoruz. Kocaeli bilişim ve dijitalleşmenin başkenti durumundadır. Kocaeli, İstanbul’un ardından en çok vergi veren ikinci şehirdir. Kocaeli tarih ve kültür şehri olmak ile beraber bir spor şehridir. Mavi bayraklı plajları ile mükemmel lokasyonlara sahiptir. Her hafta Kandıra bölgesine 60 bin araç girişi yaşanıyor. Bunu 3 kişiyle çarparsak 180 bin kişiye ulaşıyor.

ŞEHRİMİZİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ

Hedeflere ulaşmak için mücadele ediyoruz. Hedefimiz 60 milyar dolar turizm geliri elde etmek. Biz bu şehir yarınlara hazırlıyoruz. Biz küresel bir güç Türkiye sevdasıyla yanıp tutuşuyoruz. Büyük Türkiye inşa etmek gençlerden en büyük beklentimizdir. Büyük Türkiye için mücadele etmek için sizden beklediğimiz şeydir. Gönlünüz ve gözünüz Türkiye ile beraber olacak. Millet olmak, aynı kaderi paylaşmak budur. İlerleyen günlerde Orhan Cami’ni restore edeceğiz. Halkevi binasını restore ettik, bitirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz 19 Mayıs’ta burayı açmak. Biz şehrimizin bütün değerlerine sahip çıkıyoruz ve çıkmaya devam edeceğiz.”

ÇİNİ SANATI YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Kutlama programında Çini sanatının yaşatılmasını amaçlayan ve UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi seçilmiş Sıtkı Olçar’a ithafen düzenlenen liseler arası ‘Sıtkı Usta Anısına Çini Motifleri Resim Yarışması’nda dereceye girerek birinci olan Gizem Çakır’a, ikinci olan Gözde Karadeniz’e ve üçüncü olan Nehir Adıgüzel’e ödüllerini Kocaeli Valisi Seddar Yavuz verdi.