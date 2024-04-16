İntihar etmek için akrep yemiş

Samsun’da otobüste fenalaşan adam, kaldırıldığı hastanede akrep yediğini söyledi ardından yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Hasancık Köyü’nde yaşayan Bilal Yiğit, bunalım nedeniyle 2 akrep yedi. Yolcu otobüsüyle Artvin’e giden Bilal Yiğit, Samsun’un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yiğit, yaşamına son vermek için 2 akrep yediğini iddia etti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yiğit’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Yiğit’in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA