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Sanayi sitesinde yangın: 4 iş yeri zarar gördü

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan sanayi sitesinde bir işyerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Üç işyeri daha etkilenirken, yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Sanayi sitesinde yangın: 4 iş yeri zarar gördü
Sanayi sitesinde yangın: 4 iş yeri zarar gördü
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Olay, sabah 10.00 sıralarında Gölcük Sanayi Sitesinde bulunan oto fren bakım üzerine faaliyet gösteren işyerinde meydana geldi. İşyerinin çatı kısmından dumanların çıktığını gören çalışanlar 112 acil servisini aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yükselen dumanlar Gölcük'ün geniş bir kısmında görüldü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, büyümeden kontrol altına alındı. Üç işyerinin de yangından etkilendiği öğrenildi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Sanayi sitesinde yangın: 4 iş yeri zarar gördü
Sanayi sitesinde yangın: 4 iş yeri zarar gördü
Sanayi sitesinde yangın: 4 iş yeri zarar gördü
Sanayi sitesinde yangın: 4 iş yeri zarar gördü

Kaynak: İHA

# sevk, polis

16 Nis 2024 - 13:04 Kocaeli/ Gölcük- Asayiş --- Okunma

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Yorumlar

(1)
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Ner10 - Öncelikle alın teri ile kazanan esnafa büyük geçmiş olsun ama bir contayı sıkmak için araç sahibine arabayı bırak yarın gel 2.3 bin tl alan Ustalara selâm olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 13:33

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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