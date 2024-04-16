Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Fahiş fiyata cezalar artıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Fahiş fiyat ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler gündemde. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslak metinde üst limiti 350 bin lira olan cezaların on katına kadar artırılması var. Son hali verildikten sonra düzenleme Meclis'e gidecek.

Fahiş fiyata cezalar artıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Fahiş fiyatla mücadele için cezalar artıyor. Caydırıcılık için mevcut düzenlemeler ağırlaştırılacak.

350 BİN TL'YE KADAR CEZA

Şu anda fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilenlere için en fazla 300-350 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Hükümet ise cezanın yetersiz olduğu görüşünde. Yeni düzenlemeyle cezanın alt ve üst sınırı yeniden belirlenecek. Cezaların on katına kadar artırılması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yasa teklifi için çalışmalar da başlarken Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili taslak metni hazırladı. Önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapılıp teklife son halinin verilmesi ve Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor.

DEPREM BÖLGESİNDE DE UYGULANMIŞTI

Daha önce deprem bölgesi için benzer bir uygulamayı devreye alınmıştı.

Özellikle inşaat malzemelerinde fahiş fiyatların önüne geçmek için cezalar 10 kat artırılmıştı. Bu kapsamda fahiş fiyatla satış yapanlara 3 buçuk milyon liraya kadar ceza verilmesi sağlanmıştı.

Yeni yapılacak düzenleme ile Türkiye genelindeki fahiş fiyat cezalarının tamamı artırılacak.

# sevk, para, yeni, Türkiye, ceza

16 Nis 2024 - 13:07 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.650.543 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL