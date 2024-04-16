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Bayram tatilindeki kazalarda 75 kişi hayatını kaybetti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 günlük bayram tatilinde 6 bin 530 kaza meydana geldi, 75 kişi hayatını kaybetti."

Bayram tatilindeki kazalarda 75 kişi hayatını kaybetti mask
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Bakan Yerlikaya bayram tatilindeki trafik verileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, 9 günlük tatil süresinde 26 bin 804 güvenlik personelinin görev yaptığını açıkladı.

Bu süre içinde 3 milyon 642 bin 538 denetim gerçekleştirildiğini anlatan Yerlikaya, 485 bin 710 işlem yapıldığını söyledi.

"Trafikteki en büyük sorunumuz aşırı hız"

Yerlikaya, “İşlem sayısının 207 bin 407’si hız nedeniyle yapılan işlemler. Bizim trafikteki en büyük sorunumuz aşırı hız.” diye konuştu.

Bayram tatilinde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, bu kazalarda 75 can kaybı olduğunu, 10 bin 810 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması, aşırı hız yapılmaması ve emniyet kemeri takılması çağrısında bulundu.

Selektörle radar uyarısına ceza iptali

Yerlikaya, selektörle radar uyarısına kesilen cezalarla ilgili de açıklama yaptı.

Düzce’de karşı yönden gelenlere, selektörle radar olduğunu haber veren 14 sürücü hakkında işlem yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, bu cezaların iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: TRT Haber

# ceza

16 Nis 2024 - 13:15 - Türkiye --- Okunma

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