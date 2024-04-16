Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Aziz Yıldırım dosyasında yeni gelişme

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor’un alacaklılarından olan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ın dosyasında yeni gelişmeler yaşandı

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Aziz Yıldırım dosyasında yeni gelişme mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

UFAK TEFEK PÜRÜZLER VARDI

Daha önce borcun ödenmesi hususunda anlaşma sağlanan Aziz Yıldırım’ın dosyasında bazı pürüzlerle karşılaşılması yeni iddiaları doğurmuştu. Başkan Recep Durul’un girişimleriyle mevcut sorunlar ortadan kaldırıldı. Henüz kapanmayan dosya için muhataplarından konfirmasyon alındı. Yıllardır Kocaelispor için sorun teşkil eden dosyanın kapanmasına az kaldı.

# yeni, başkan, kocaelispor

16 Nis 2024 - 13:21 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.650.543 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL