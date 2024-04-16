MHP İl Başkanı Demirbaş: Hayırlı uğurlu olsun

BAHÇELİ’NİN DAVETİYLE GERİ DÖNDÜ

2023 Genel Seçimleri sonucunda MHP Kocaeli Milletvekili seçilen Saffet Sancaklı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kendisini ziyaret eden basın mensuplarına yaptığı yerel seçim açıklamasının ardından partisinden istifa etmişti. 9 Aralık 2023’teki istifanın ardından Kocaeli Milletvekili olarak çalışmalarını sürdüren Saffet Sancaklı, 15 Nisan’daki MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı’nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daveti üzerine partiye geri döndü.

MHP İL BAŞKANI DEMİRBAŞ KONUŞTU

Yaşanan gelişme üzerine MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş açıklamalarda bulundu. Demirbaş yaptığı açıklamada “Geri dönüş kararı liderimizin ve genel merkezimizin kararıdır. Bu karar üzerine bir şey söylemek ya da değerlendirmede bulunmak doğru olmaz, Kocaeli Teşkilatımız da bu kanaatte, genel merkez ve lider ne derse partililer olarak biz ona uyarız. Teşkilat olarak ‘Geri dönüş olur mu?’ diye hiç konuşmadık çünkü genel merkez karar verdi. Yeniden 1 milletvekilimiz var, hayırlı uğurlu olsun. Vekilimizin Kocaeli’ye gelip, gelmeyeceği henüz belli değil” ifadelerini kullandı.