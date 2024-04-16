GTÜ'den KOBİ'lere yeşil dönüşüm rehberliği

Dünya Bankası desteğiyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi çerçevesinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler(KOBİ)’in Yeşil Dönüşüm mevzuatlarına uyum kapsamında gereklilikleri karşılamak üzere alacağı teknik yardım 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı ile desteklenecektir. Bu kapsamda Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş., firmalarımızın yeşil dönüşümüne öncülük etme misyonuyla önemli bir adım attı. TÜBİTAK tarafından 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörluk Çağrısı kapsamında çözüm ortağı olarak seçilen 25 kuruluş arasında yer alan GTÜ-TTO A.Ş., Sanayide Yeşil Dönüşüm Projesi çerçevesinde yeşil dönüşüm mevzuatlarına uyum sağlamak isteyen KOBİ'lere rehberlik edecek.
Yeşil teknolojiler konusunda güncel gelişmeler ve mevzuatlar ile ilgili firmalara teknoloji danışmanlığı, kapasite veya durum analizi, mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımları ve yol haritası oluşturma gibi konularda GTÜ-TTO A.Ş.' den alınacak olan hizmet bedelinin %90'ı hibe destek olarak TÜBİTAK tarafından karşılanacak. Destek süresi 6 ay olup, proje bütçesi üstü limiti 210.000 TL'dir.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.