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Başkan Gökçe’den kaymakam Demirelli’ye ziyaret

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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli’ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Gökçe’den kaymakam Demirelli’ye ziyaret mask
Başkan Gökçe’den kaymakam Demirelli’ye ziyaret
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31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimleri’nde Derince halkının yoğun teveccühü ile göreve başlayan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe nezaket ziyaretlerinde bulunuyor. Başkan Gökçe ilk olarak Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet Turan, Sariye Türk ve İbrahim Karnıaçık ile birlikte Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli’yi ziyaret etti. İlçe genelinde yapılması planlanan faaliyetler ve projeler hakkında görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyarette Derince’nin ihtiyaçları hakkında genel bir değerlendirme de yapıldı. Başkan Gökçe ev sahipliğinden dolayı Kaymakam Demirelli’ye teşekkür ederken Kaymakam Demirelli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Gökçe’den kaymakam Demirelli’ye ziyaret

Kaynak: Bülten

# ilçe, başkan, Derince

16 Nis 2024 - 14:01 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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