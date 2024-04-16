Akgün: İnşaat Mühendisleri sahipsiz değildir

10 GÜN GEÇMEDEN İLİMİZDEN ALIYORUZ

Türkiye geneli inşaatlarda çalışan mühendislerin karşı karşıya kaldığı şiddet olayları TMMOB İMO Kocaeli Şubesi üyelerini bir araya getirdi. Şiddet olaylarına ilişkin İMO Kocaeli Şubesi önüne toplanan İnşaat Mühendisleri adına Şube Başkanı Ali Akgün, açıklamalarda bulundu. Açıklamada "27 Mart 2024 te yaptığımız ülke geneli açıklama üzerinden henüz 10 gün geçmişken şantiyelerde mühendise yönelik bir şiddet haberini de ilimizden aldık. İlimizde hizmet veren yapı denetim saha kontrol mühendisimiz 6 Nisan 2024’de Eskisihar’daki şantiye kontrolünde, demirci tarafından sözle ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır.

ŞİDDET HABERLERİYLE ÜZÜLÜYORUZ

Meslektaşımız hastaneye giderek darp raporu almış, yasal işlem başlatmıştır. Biz üyemizin yanındayız ve bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz. 99’da deprem gerçeğini en ağır şekilde öğrenen şehrimiz, 06 Şubat depremlerinde bildiği ve gündeminden hiç düşürmediği deprem acısını Kahramanmaraş ve çevre illerle bir kere daha yaşamış ve mühendisliğin önemini bir kere daha kavramıştır. Mühendislerimize yönelik şiddet haberleriyle üzülüyoruz. Sağlıklı ve güvenli yapıların üretilmesi, yurttaşlarımızın güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

ŞİDDET OLAYLARI KABUL EDİLEMEZ

Yaşanan depremler yapının yapım ve denetim sürecinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gözler önüne sermiştir. Yapı denetim firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığına bağlı olarak onlar adına serbest piyasada kontrol yapan firmalardır. Bu hizmet kamu görevi niteliği taşımaktadır ve üyelerimizin kamu tarafından haklarının korunacağına inancımız tamdır. Yapı denetim personellerimiz kendileri ile hiçbir ilgisi bulunmayan binaların yapım süreçlerinde en ince noktalara kadar dikkat ederken ve bunları kontrol ederken bu tarz şiddet olayları kabul edilemez.

ŞİDDET SON BULMALIDIR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere şantiyelerdeki şiddete karşı ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli tedbirleri almalı, meslektaşlarımıza yönelik şiddet son bulmalıdır. Üyemize yapılan şiddeti kınıyoruz. İnşaat Mühendisleri odası Türkiye genelinde 150 binden Kocaeli ili sınırları içerisinde ise 4 binden fazla üyeye sahip güçlü bir meslek odasıdır. İnşaat Mühendisleri hiçbir zaman sahipsiz değildir. Her meslektaşımızın hakkını ve hukukunu arayacak güce, birliğe sahip olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz" ifadeleri kullanıldı.