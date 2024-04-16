Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Akgün: İnşaat Mühendisleri sahipsiz değildir

ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisler Odası (İMO)Kocaeli Şubesi, meslektaşlarına yönelik şiddet sebebiyle basın açıklaması düzenledi. Şube Başkanı Ali Akgün'ün şiddet olaylarına karşı önlemler alınması gerektiğinin altını çizerken “İnşaat Mühendisleri sahipsiz değildir” dedi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Akgün: İnşaat Mühendisleri sahipsiz değildir mask
Akgün: İnşaat Mühendisleri sahipsiz değildir
Akgün: İnşaat Mühendisleri sahipsiz değildir
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

10 GÜN GEÇMEDEN İLİMİZDEN ALIYORUZ

Türkiye geneli inşaatlarda çalışan mühendislerin karşı karşıya kaldığı şiddet olayları TMMOB İMO Kocaeli Şubesi üyelerini bir araya getirdi. Şiddet olaylarına ilişkin İMO Kocaeli Şubesi önüne toplanan İnşaat Mühendisleri adına Şube Başkanı Ali Akgün, açıklamalarda bulundu. Açıklamada "27 Mart 2024 te yaptığımız ülke geneli açıklama üzerinden henüz 10 gün geçmişken şantiyelerde mühendise yönelik bir şiddet haberini de ilimizden aldık. İlimizde hizmet veren yapı denetim saha kontrol mühendisimiz 6 Nisan 2024’de Eskisihar’daki şantiye kontrolünde, demirci tarafından sözle ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır.

Akgün: İnşaat Mühendisleri sahipsiz değildir

ŞİDDET HABERLERİYLE ÜZÜLÜYORUZ

Meslektaşımız hastaneye giderek darp raporu almış, yasal işlem başlatmıştır. Biz üyemizin yanındayız ve bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz. 99’da deprem gerçeğini en ağır şekilde öğrenen şehrimiz, 06 Şubat depremlerinde bildiği ve gündeminden hiç düşürmediği deprem acısını Kahramanmaraş ve çevre illerle bir kere daha yaşamış ve mühendisliğin önemini bir kere daha kavramıştır. Mühendislerimize yönelik şiddet haberleriyle üzülüyoruz. Sağlıklı ve güvenli yapıların üretilmesi, yurttaşlarımızın güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

ŞİDDET OLAYLARI KABUL EDİLEMEZ

Yaşanan depremler yapının yapım ve denetim sürecinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gözler önüne sermiştir. Yapı denetim firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığına bağlı olarak onlar adına serbest piyasada kontrol yapan firmalardır. Bu hizmet kamu görevi niteliği taşımaktadır ve üyelerimizin kamu tarafından haklarının korunacağına inancımız tamdır. Yapı denetim personellerimiz kendileri ile hiçbir ilgisi bulunmayan binaların yapım süreçlerinde en ince noktalara kadar dikkat ederken ve bunları kontrol ederken bu tarz şiddet olayları kabul edilemez.

ŞİDDET SON BULMALIDIR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere şantiyelerdeki şiddete karşı ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli tedbirleri almalı, meslektaşlarımıza yönelik şiddet son bulmalıdır. Üyemize yapılan şiddeti kınıyoruz. İnşaat Mühendisleri odası Türkiye genelinde 150 binden Kocaeli ili sınırları içerisinde ise 4 binden fazla üyeye sahip güçlü bir meslek odasıdır. İnşaat Mühendisleri hiçbir zaman sahipsiz değildir. Her meslektaşımızın hakkını ve hukukunu arayacak güce, birliğe sahip olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz" ifadeleri kullanıldı.

# hizmet, Kocaeli, HER, Türkiye

16 Nis 2024 - 14:03 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.650.543 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL