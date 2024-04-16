Çorbacıda hesap kavgası: Müşteri polise saldırdı! 3 kişi gözaltına alındı

İzmit ilçe merkezinde bulunan bir restoranda gece 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, B.K., M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile iş yeri çalışanları arasında hesap tutarı sebebiyle kavga çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin güçlükle ayırmaya çalıştığı kavgada A.Ö.Ç. isimli şahıs, polise sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Olaya ilişkin olarak 3 kişi gözaltına alınırken olay sırasında zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendiren 3 personel hakkında da idari soruşturma başlatılıp görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı.
Valilikten açıklama
Bahse konu olan olaya ilişkin ise Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İzmit merkezindeki bir restoranda saat 02.30 sıralarında müşteri olarak bulunan B.K., M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile iş yeri çalışanları arasında hesap tutarı hususunda çıkan kavga sebebiyle olay yerinde polis ekibi sevk edilmiştir. Müşteri olan A.Ö.Ç.’nin görevlilere hakaret ve fiili saldırısı üzerine olay yerine takviye ekip çağırılarak kademeli zor kullanılmak suretiyle şahısların gözaltına alındıkları anlaşılmıştır. Olay sırasında zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 personel hakkında idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir” denildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatandaş - İzmit’in pisliğini kim gelse kaldıramıyor.Barlar sokağında emniyet tedbir alıyordu neden devam etmedi?
Özel harekatçı abilerimiz görev yapıyordu neden o durum sonlandırıldı?
Neden hep aynı yerlerde çevirme var?
Sistemi biraz değiştirin bence olan artık esnafa da oluyor vatandaş a da
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.