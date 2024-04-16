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16 Nis 2024 - 14:06- Asayiş G:

Çorbacıda hesap kavgası: Müşteri polise saldırdı! 3 kişi gözaltına alındı

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Kocaeli’ni İzmit ilçesinde bulunan bir restoranda hesap tutarı sebebiyle müşteriler ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan polise saldıran bir şahıs ile birlikte toplam 3 kişi gözaltına alınırken 3 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Çorbacıda hesap kavgası: Müşteri polise saldırdı! 3 kişi gözaltına alındı mask
Çorbacıda hesap kavgası: Müşteri polise saldırdı! 3 kişi gözaltına alındı
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İzmit ilçe merkezinde bulunan bir restoranda gece 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, B.K., M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile iş yeri çalışanları arasında hesap tutarı sebebiyle kavga çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin güçlükle ayırmaya çalıştığı kavgada A.Ö.Ç. isimli şahıs, polise sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Olaya ilişkin olarak 3 kişi gözaltına alınırken olay sırasında zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendiren 3 personel hakkında da idari soruşturma başlatılıp görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı.

Valilikten açıklama

Bahse konu olan olaya ilişkin ise Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İzmit merkezindeki bir restoranda saat 02.30 sıralarında müşteri olarak bulunan B.K., M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile iş yeri çalışanları arasında hesap tutarı hususunda çıkan kavga sebebiyle olay yerinde polis ekibi sevk edilmiştir. Müşteri olan A.Ö.Ç.’nin görevlilere hakaret ve fiili saldırısı üzerine olay yerine takviye ekip çağırılarak kademeli zor kullanılmak suretiyle şahısların gözaltına alındıkları anlaşılmıştır. Olay sırasında zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 personel hakkında idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir” denildi.

Çorbacıda hesap kavgası: Müşteri polise saldırdı! 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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16 Nis 2024 - 14:06 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Vatandaş - İzmit’in pisliğini kim gelse kaldıramıyor.Barlar sokağında emniyet tedbir alıyordu neden devam etmedi?

Özel harekatçı abilerimiz görev yapıyordu neden o durum sonlandırıldı?

Neden hep aynı yerlerde çevirme var?

Sistemi biraz değiştirin bence olan artık esnafa da oluyor vatandaş a da

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 14:37

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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