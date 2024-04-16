Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Temmuz 2025'te yapılacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) 17'ncisinin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuarcılık AŞ (KFA) organizasyonuyla gelecek yıl İstanbul'da düzenleneceği bildirildi.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Temmuz 2025'te yapılacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

KFA'dan yapılan açıklamaya göre, 22-27 Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek IDEF'25, farklı coğrafyalardan katılımcı ve ziyaretçileri İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde yapılacak fuar, yeni konseptiyle birçok organizasyona ev sahipliği yaparken, yeni işbirliklerinin sağlanmasına imkan sunacak.

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gelen fuarda, zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara, hava ve deniz araçları, silah sistemleri, roketler, uzun menzilli tank savar füze sistemleri, piyade silahları, askeri simülatörler, elektronik harp çözümleri, güç grupları, patlayıcı madde imha ekipmanları gibi birçok ürün sergilenecek.

Kaynak: AA

# yeni, İstanbul, hava, deniz

16 Nis 2024 - 14:40 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.650.543 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL