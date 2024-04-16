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Çayırovalılardan Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyareti

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çayırovalıların teveccühü ile yeni dönemde göreve devam eden Çiftçi, ilçe sakinlerini makamında ağırladı.

Çayırovalılardan Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyareti mask
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31 Mart Yerel Seçimleri’nin akabinde Çayırova’da iki dönem üst üste belediye başkanı seçilen ilk isim olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Başkan Çiftçi’ye kent protokolünün yanı sıra, ilçe sakinleri de hayırlı olsun temennilerini iletmek üzere ziyaret gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Çayırovalı hemşehrilerini makamında ağırlayan Başkan Çiftçi, ilçe sakinleriyle bir araya gelip sohbet ediyor ve taleplerini dinliyor. Çayırovalıların ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri hakkında açıklamalarda bulunan Çiftçi, şunları dile getirdi;

 

“ŞEHRİMİZİ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

“Gönül belediyeciliğinde halkımızın desteği ve güveni önceliğimiz. Hemşehrilerimizin fikirleri ve önerileriyle hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz, şehrimizi hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz.” Başkan Çiftçi, ziyaretler kapsamında kendisine hayırlı olsun temennilerini ileten Çayırovalılarla da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: Bülten

# ilçe, başkan

16 Nis 2024 - 14:42 Kocaeli/ Çayirova- Gündem --- Okunma

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