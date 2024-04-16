Çayırovalılardan Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyareti

31 Mart Yerel Seçimleri’nin akabinde Çayırova’da iki dönem üst üste belediye başkanı seçilen ilk isim olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Başkan Çiftçi’ye kent protokolünün yanı sıra, ilçe sakinleri de hayırlı olsun temennilerini iletmek üzere ziyaret gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Çayırovalı hemşehrilerini makamında ağırlayan Başkan Çiftçi, ilçe sakinleriyle bir araya gelip sohbet ediyor ve taleplerini dinliyor. Çayırovalıların ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri hakkında açıklamalarda bulunan Çiftçi, şunları dile getirdi;
“ŞEHRİMİZİ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”
“Gönül belediyeciliğinde halkımızın desteği ve güveni önceliğimiz. Hemşehrilerimizin fikirleri ve önerileriyle hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz, şehrimizi hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz.” Başkan Çiftçi, ziyaretler kapsamında kendisine hayırlı olsun temennilerini ileten Çayırovalılarla da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.