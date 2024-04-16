Facianın eşiğinden dönüldü! Tır bakıma giderken kaza yaptı

Kaza, bugün 13.00 sıralarında D100 karayolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Dorsesi takılı olmayan, M.Ü.'nün kullandığı 33 AJB 890 tır, fren pompasının patlaması neticesi kontrolden çıktı. Bakıma gittiği öğrenilen tır istinat duvarına çarparak durabildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.