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Facianın eşiğinden dönüldü! Tır bakıma giderken kaza yaptı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 karayolunda meydana gelen kazada, bakıma giden tır kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Facianın eşiğinden dönüldü! Tır bakıma giderken kaza yaptı mask
Facianın eşiğinden dönüldü! Tır bakıma giderken kaza yaptı
Facianın eşiğinden dönüldü! Tır bakıma giderken kaza yaptı
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Kaza, bugün 13.00 sıralarında D100 karayolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Dorsesi takılı olmayan, M.Ü.'nün kullandığı 33 AJB 890 tır, fren pompasının patlaması neticesi kontrolden çıktı. Bakıma gittiği öğrenilen tır istinat duvarına çarparak durabildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

# sevk, polis, İstanbul

16 Nis 2024 - 14:45 - Asayiş --- Okunma

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