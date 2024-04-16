ABD'den İran'a yeni yaptırım hazırlığı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın İsrail'e saldırmasının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlara yeşil ışık yakacak.
Axios haber platformunda yayımlanan habere göre, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımların hazırlanmasına yeşil ışık yaktı.
Axios, Yellen'ın bugün IMF'nin yıllık bahar toplantısının açılışında yapacağı konuşmasının metnine dayandırdı.
PETROL İHRACATINA YAPTIRIM GELİR Mİ?
Analistler, Biden yönetiminin petrol fiyatlarını artırmamak ve İran'ın en büyük petrol müşterisi Çin'in tepkisini çekmemek için İran'a petrol ihracatı konusunda etkili bir yaptırım getirmeyeceğini tahmin ediyorlar.
ABD Cumhuriyetçiler, Biden yönetimi İran petrolünün satışını kolaylaştırmakla suçlanmıştı.
Bazı analistler, İran'ın ekonomisinin can damarı olan ham petrol ihracatını durdurmak için Biden'ın mevcut ABD yaptırımlarını artırmak için önemli bir adım atacağını zannetmediklerini belirtiyor.
İran'ın petrol ihracatının günde 1.6 milyon ila 1.8 milyon varile ulaştığını tahmin ediliyor.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.